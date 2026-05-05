ベッキーが、仕事のギャラについて「ほぼタダみたいな仕事」と苦笑まじりにぶっちゃける場面があった。【映像】ギャラが“ほぼタダみたいな仕事”5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に