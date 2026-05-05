NPB(日本野球機構)は5日の公示を発表。日本ハムは細川凌平選手を1軍に登録、マルティネス選手を抹消しました。登録された細川選手は、プロ6年目を迎えた24歳。ファームで打率.371、2本塁打、16打点と活躍し今季初昇格となりました。抹消されたマルティネス選手は、今季9試合で18打数1安打の打率.056となっています。