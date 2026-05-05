俳優の真野響子が、5月4日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に、夫・柴俊夫とともに出演。42年前に出演した時と同じ着物を着て登場した。【映像】「あんまり違わない」40年前と現在の真野夫・柴俊夫は、薄いパープルのスーツ、真野は同じ紫系ながら濃いめの地色に淡いピンクの花々があしらわれた着物を合わせたリンクコーデ。そんな2人の姿に、黒柳は「素敵、色が」と2人の色合わせに感激した様子をみせ、「あなたのお着