NPB(日本野球機構)は5日の公示を発表。広島は5選手を入れ替えました。1軍に登録されたのは、益田武尚投手、工藤泰己投手、林晃汰選手の3選手。4年目の益田投手は開幕1軍を勝ち取るも、3月31日のヤクルト戦で1イニング被安打4、与四球1、2失点を喫するなど、防御率18.00となり、4月8日に抹消。その後ファームで調整を続け、リリーフ8登板で防御率1.13と調子を上げていました。さらに、ドラフト4位ルーキーの工藤投手が1軍に初昇格。