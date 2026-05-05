調子が良かったのはシーズン開幕当初だけで、その後は調子の浮き沈みが激しい不安定な戦いぶり。そうした状態でリヴァプールの今シーズンは終わろうとしている。パリ・サンジェルマンに0-2で敗れた後、エヴァートン戦(2-1)、クリスタル・パレス戦(3-1)と連勝して臨んだマンチェスター・ユナイテッドとの『ノースウエスト・ダービー』。リヴァプールはマテウス・クーニャ、ベンヤミン・シェシュコにゴールを割られ、試合開始から15