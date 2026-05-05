ジェイアールバス関東と西日本ジェイアールバスは、東京・新宿〜京阪神線でダイヤ改正を6月1日に実施する。東京ディズニーシー停車便を1往復増便し、グランドリーム8/11号が新たに東京ディズニーシーに停車する。一方、車両運用等の都合により、同日から当面の間、一部便の運転を取りやめる。運休となるのは昼行便の青春昼特急5号・6号、夜行便のグランドリーム15/16号、ドリームルリエ17/18号。また、青春エコドリーム53/54/56/57