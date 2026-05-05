５月５日は「こどもの日」です。子どもの成長を願い、各地でこいのぼりが飾られ、大空を力強く泳ぐ様子が見られました。札幌市中央区の観光名所「赤れんが庁舎」です。ゴールデンウイークに合わせて庁舎の周りにはこいのぼりが飾られ、訪れた人は記念撮影などをしていました。（小学生）「（この後は）テレビ塔に行ったりします」（記者）「ゴールデンウイークは楽しんでいる？」（小学生）「楽しかったで