DEJIMA博の会場のひとつ出島メッセ長崎では、子どもたちの仕事体験も行われています。 コンテナ海運会社の中核業務を担う「ONE DEJIMA」のブース。 船長の制服を着たり、コンテナの積み込みゲームなどが楽しめます。 また「ドローン」の飛行体験もできるブースや、アナウンサー、お天気キャスターの体験もでき、子どもたちに人気となっています。 （体験した子