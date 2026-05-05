◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（５日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人は５日、ファームリーグ・ハヤテ戦のスタメンを発表した。甲斐拓也が「８番・捕手」で９試合ぶりに先発マスクをかぶる。この日、２軍に合流した小浜佑斗内野手が「５番・遊撃」でスタメン出場。ファームの出場１２試合で打率３割７分９厘をマークしている丸佳浩外野手は「１番・ＤＨ」に入った。巨人のスタメンは以下。【巨人】１（指）丸２（中）鈴木大