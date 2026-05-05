タレント・板野友美（34）がプロデュースしたアイドルグループ「RoLuANGEL」（ロールエンジェル）の中山萌乃香が5日までに、自身のインスタグラムを更新。板野の自宅での写真を披露した。中山は「先日板野さんのお家にお邪魔しました」と書き出し、板野との2ショット写真をアップ。「念願の友飯美味しすぎ嬉しすぎでした」と伝えた。そして「幸せ空間ずっといたかった、、板野さんありがとうございました」と感謝。「く