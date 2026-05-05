（CNN）米中央軍が商船のホルムズ海峡通過を「誘導」する目的で始めた「プロジェクト・フリーダム」は裏目に出たようだ。この取り組みが新たな暴力を引き起こし、海運業界の幹部らは海峡通過に依然として強い警戒感を示している。香港の海運会社マンダリン・シッピングのティム・ハクスリー会長は「海峡は今も非常に危険であり、双方がより具体的な合意に至るまでほとんどの船舶が航行を避け続ける」との見方を示した。トランプ大