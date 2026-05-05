プロ野球・阪神ＯＢで元メジャーリーガーの井川慶氏が、ＡＢＥＭＡの「しくじり先生俺みたいになるな！」に出演。投手として大リーグに挑戦し、ヤンキースでプレーした時の“しくじり”を語った。移籍金３０億円と鳴り物入りでヤンキースに入団したものの、キャンプから球数制限など球団のやり方がが合わず、４月の初登板では５回７失点と大炎上。５月にはマイナーに降格。ここで「マイナーには落ちない契約だと思っていた」