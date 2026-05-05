◆米大リーグカブス５Ｘ―４レッズ（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスのＭ・コンフォート外野手（３３）が４日（日本時間５日）、本拠地・レッズ戦で劇的な移籍後１号を放った。４―４の９回に代打でセンター左へサヨナラ本塁打をたたき込み、リグレーフィールドは熱狂に包まれた。この日まで５連勝中だった首位カブスは４回に鈴木誠也外野手（３１）の６号３ランで一時同点としたが、８回に１点を失っ