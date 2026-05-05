タイガースは４日（日本時間５日）、タリク・スクバル投手（２９）を左肘関節内遊離体除去手術のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入れたと発表した。２年連続でサイ・ヤング賞に輝いているスクバルは今季、７試合に先発して３勝２敗、防御率２・７０をマーク。離脱期間について米メディア「ＭＬＢトレード・ルーマーズ」は今春に同様の手術に踏み切り、今週からブルペン投球を開始するブレーブスのハーストン・ウォルドレ