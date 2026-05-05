恋愛リアリティ出演者のクク・ドンホが、いじめ疑惑を真っ向否定している。Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン4の出演者、クク・ドンホの所属事務所「MOOD」は5月5日、2度目となる公式立場文を発表。【関連】クク・ドンホのいじめ疑惑「ラケットで…」クク・ドンホに関するSNS投稿について、状況を注視していると明らかにした。事務所はまず、ネット上で加害者として名指しされた特定の人物について、直接事実