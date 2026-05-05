1986年(昭和61年)12月1日。東京會舘で行われた「新語・流行語大賞」の表彰式会場には雁屋哲さん(『美味しんぼ』原作者)、渡辺久信さん、工藤公康さん、清原和博さん(ともに当時西武ライオンズ)、土井たか子さん(当時日本社会党中央執行委員長)、おニャン子クラブらとともに、任天堂の山内溥社長(当時)の姿があった。「ファミコン」はこの年の新語部門・銅賞を受賞。テレビゲームが子ども向け玩具の枠を超え、政治やプロ野球、アイ