【モデルプレス＝2026/05/05】女優の恒松祐里が5月4日、自身のInstagramを更新。手作りサンドイッチの写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】27歳美人女優「上手すぎます」“売り物級”SW人気キャラ風フルーツサンド◆恒松祐里、グローグー風フルーツサンド恒松は、「スターウォーズの日に合わせて簡単グローグーキウイフルーツサンド作ってみた」とつづり、「＃maythe4th」「＃grogu 」などハッシュタグを付け写真を複数枚投稿。