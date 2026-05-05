2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年3月18日）*****デビューして48年、変わらずパワフルなステージをこなしている川中美幸さん。更年期に心身の不調に悩まされたことを機に、疲れやストレスをためない生活を実践している。2年前、思わぬ転倒による骨折を経験、より健康意識が高まって――（構成：上田恵子 撮影：宮崎貢司）【写真】骨折してもステ