阪神の秋山拓巳ベースボールアンバサダー(BA、35)が5日までに更新したXでの投稿に、ファンから“総ツッコミ”が入った。秋山BAは4日に中日戦で5失点で降板した高卒4年目左腕の門別について言及。投球フォームや打者に向かっていく姿勢について指摘した上で最後は「このままやと秋山二世（二軍の帝王）になってしまう！まず自信持って腕振ってこ」と自虐を交えてエールを送った。高卒で入団した秋山BAは1年目に4勝を挙げるなど