ボクシングで最も権威のある米老舗専門誌「ザ・リング」が４日（日本時間５日）、階級を超えた最強ランキングのパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）の最新版を発表し、４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が順位を１つ上げて約２年ぶりに１位に返り咲いた。井上は今月２日に東京ドームで開催された防衛戦で、元世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と激突。互いに３２戦無敗でＰＦＰ入