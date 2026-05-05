◇インターリーグドジャース8―3アストロズ（2026年5月4日ヒューストン）ドジャースの山本由伸投手（27）が4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に先発し、6回5安打3失点で3勝目を飾った。4月7日（日本時間8日）のブルージェイズ戦以来、約1カ月ぶりの白星だった。試合後、山本は「少しずつ改善はしていけそうだなというのは、いくつかありますけど、とにかく初回がすごく悪いので、もっと色々分析したり、自分の中