【ワシントン共同】米CBSテレビは4日、米軍が同日開始したペルシャ湾にいる船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、米海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと報じた。日時は不明。イラン側から攻撃を受けたが被害はなかったとしている。米中央軍のクーパー司令官は4日の電話記者会見で、米軍艦艇がペルシャ湾で活動している目的について「商船の防護を支援している」と説明した。CBSによると、