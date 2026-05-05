All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった広島県在住66歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：のりこ年齢・性別：66歳・女性居住地：広島県家族構成：本人のみ住居形態：賃貸リタイア前の雇用形態：パート・アルバイトリタイア前の年収：300万円現在の預貯金：100万円リスク資産：10万円「年金とパートの給料を合わせても、月1万円しか貯金できない