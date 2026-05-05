中国メディアの紅星新聞やIT之家によると、米カリフォルニア州オークランドからサンディエゴへ向かうサウスウエスト航空機の出発が、人型ロボットという珍しい乗客によって1時間余り遅延した。この人型ロボットは中国の宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）社製で、身長1．2メートル、体重31．75キロ。イベント向けに人型ロボットをレンタルするElite Event Robotics社が所有するもので、同社のチームと共に「出張」のため移動中