インフルエンサーの希空さんは5月5日、自身のInstagramを更新。あざとかわいい“猫メイク”ショットを披露しました。【写真】希空、“猫メイク”ショット“猫メイク”のアップショット！希空さんは「猫メイク」とつづって2枚の写真を投稿しています。白いパーカーのフードをかぶり、目尻のアイラインを跳ね上げた“猫メイク”のアップショットを公開。大きな目が際立つ、あざとかわいい表情を披露しています。この投稿には記事執筆