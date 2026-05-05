メジャー自己ワーストを更新する24打席連続無安打【MLB】ドジャース 8ー3 アストロズ（日本時間5日・ヒューストン）ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）のアストロズ戦に先発登板する。デーブ・ロバーツ監督は投打同時出場すると明かしていたが、4日（同5日）の試合後の会見で発言を“撤回”。大谷は投手のみに専念することになった。ロバーツ監督はこの日の試合開始約2時間前に報道陣の取材に応じ、大谷の起用に関