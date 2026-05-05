「OPAQUE．CLIP（オペーク ドット クリップ）」は、5月14日（木）から、サンリオの人気キャラクター“ハローキティ”とのコラボレーションアイテムを、一部店舗および公式オンラインストアで発売する。【写真】リボンがキュートなレインシューズも！新作コラボアイテム一覧■オリジナル限定ネームと下げ札付き 今回登場するのは、モノトーンを基調としたシックなレインアイテムを中心にそろえた、雨の日のお出かけを楽しくし