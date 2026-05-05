平戸の魅力を全国に発信する「平戸観光応援アンバサダー」に、小学6年生で演歌歌手の西山琳久さんらが就任しました。 平戸の魅力を全国に発信する初代「平戸観光応援アンバサダー」に就任したのは、平戸市の小学6年生で演歌歌手の西山 琳久(りく)さんです。 西山さんは今年1月、NIBで放送された視聴者参加型の人気音楽番組「歌唱王」で優勝。 この夏には、秋元康さんプロデュースの楽曲「おん