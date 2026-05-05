大腸がんの早期発見につなげるため、熊本市が今年度2000人を対象に無料で実施する内視鏡検査の申し込みが始まっています。 【写真を見る】【全国初】熊本市が55歳以上に「大腸内視鏡検査」を全額補助昨年度は受診者の42％に切除が必要なポリープなど発見今年度は2000人へ拡大 熊本市は、昨年度から大腸がんのリスクが高まる55歳から59歳の市民を対象に、大腸の内視鏡検査にかかる検査費用を全額補助しています。 昨年