ツイッターのロゴとイーロン・マスク氏＝2022年10月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米実業家イーロン・マスク氏が2022年に当時のツイッター（現X）の買収に乗り出す際に株式購入を適切に開示しなかったとして、証券取引委員会（SEC）が不当な利益の返還を求めた訴訟で、和解が成立する見通しとなった。ワシントンの連邦地裁に提出された4日付の文書で明らかになった。マスク氏側が150万ドル（約2億3千万円）の制裁金を支