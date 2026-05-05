◇ナ・リーグカブス5―4レッズ（2026年5月4日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が4日（日本時間5日）、本拠でのレッズ戦に「5番・右翼」で先発出場。5試合ぶりとなる6号3ランを放った。試合はカブスがサヨナラ勝ちで6連勝、本拠地12連勝を挙げた。鈴木の第1打席は投ゴロも、3点を追う4回の第2打席。無死一、二塁の場面で右腕ペティのシンカーを完璧に捉えてバックスクリーン左に叩き込んだ。打球速度112.6マイル（