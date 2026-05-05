お笑いトリオ、パンサーの尾形貴弘（48）が4日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。娘からの過剰な愛を明かした。番組では放送日の子どもの日にちなみ、「芸人の親子参観SP」と題し、尾形、かもめんたる岩崎う大、AMEMIYAが子どもとともに出演した。尾形は「彼氏、夫、父親用、顔写真入りボクサーパンツ1枚」という領収書を提出。「長年僕は妻を困らせてまして、それを直してくれたオリジナルグッ