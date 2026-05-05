◆米大リーグアストロズ３―８ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が先発登板するあす５日（日本時間６日）の敵地・アストロズ戦で、打席には立たず投手に専念することを試合後にロバーツ監督が明言した。この日の試合前には打席も立つ二刀流で出場すると話していた指揮官だが、一転して今季３度目となる投手専念になることを断言した。ロバーツ監督は「あしたは