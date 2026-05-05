ニッポン放送の制作で、偕成社創業９０周年を記念した全１１回のポッドキャスト番組「偕成社ｐｒｅｓｅｎｔｓあの本、だれがつくったの？」（６月１２日スタート、毎週金曜）の配信が決定した。偕成社を代表する著者や編集者をゲストに迎え、作品の魅力はもちろん、創作の原点や人となりに迫る。案内人を務めるのは、自身も大の絵本好きであるニッポン放送の熊谷実帆アナウンサー。カジュアルで親しみやすいトークを通して