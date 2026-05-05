国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ７日から４日間、茨城ＧＣ西Ｃ（６７１８ヤード、パー７２）で行われる。予選ラウンドの組み合わせが５日に発表され、前週覇者の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は尾関彩美悠（ＪＦＥスチール）、笠りつ子（ＰＧＭ）と同組となった。昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）、ユ・ヒョンジョ（韓国）