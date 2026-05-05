元乃木坂４６で３月にママになったばかりのタレント・松村沙友理が番組オフショットを公開し、注目されている。４日にインスタグラムで「『坂上＆指原のつぶれない店』今回はスシローさんでアルバイトさせて頂きました！衛生面での安心安全の徹底ぶりと美味しさへの本気を感じてまたスシローさんに行きたくなりました！！」とつづり、オフショットを公開。すし店の制服に身を包んだ姿を披露した。この投稿にファンからは「マ