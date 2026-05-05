ゴールデンウィークもあす6日までです。休みをふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。 鹿児島中央駅では、連休をふるさとで過ごした人たちを見送る姿が見られました。 （福岡から帰省）「久しぶりに（両親に）会えてうれしかった。顔も見ることができて良かった」 （愛知から帰省） 「仙巌園で子どもたちが戦国武将の格好をしたり着物を着たりして楽しく過ご