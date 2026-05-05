【モデルプレス＝2026/05/05】お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョが、5月5日までに自身のInstagramを更新。新たに購入した愛車を公開した。【写真】30歳人気芸人「迫力満点でカッコいい」人気芸人と愛車跨るショット◆青木マッチョ、新たに購入した愛車披露青木は「ハーレーのファットボーイを買いました」とハーレーダビッドソンのバイクを購入したことを報告し、愛車の写真を投稿。極太のタイヤが特徴的な重厚感のあるバイク