秋田朝日放送 連休を秋田で過ごした人たちのＵターンがピークを迎えています。 ＪＲ秋田駅の改札口ではゴールデンウイークを秋田で過ごし、大きな荷物を持った人たちの姿がありました。 ＪＲ東日本秋田支社によりますと、秋田新幹線は東京へ向かう上りの列車は５日と６日が予約のピークで終日ほぼ満席の状況だということです。