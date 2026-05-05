NPB(日本野球機構)は5日の公示を発表。ソフトバンクは徐若熙投手と伊藤優輔投手を登録抹消しました。NPB1年目の徐投手は今季4試合に先発し1勝3敗、防御率7.23。前日4日の西武戦は14被安打で4回7失点と苦戦し、3敗目を喫していました。直近2試合連続で7失点し、3連敗しています。伊藤投手は9試合にリリーフ登板し防御率0.87。4日西武戦は先発した徐投手の後を受け7点ビハインドの5回から登板し、3回3失点(0自責点)でした。