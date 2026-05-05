若手芸人が衝撃的な“顔芸”を披露し、千鳥のノブが「すげー！」「強くなってるわ！」と大絶賛する一幕があった。【映像】ノブが大絶賛した衝撃的な“顔芸”『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには鈴木ユリアが出演した。賞レースや大学お笑いの台頭に