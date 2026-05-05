いかに長く、美しく鳴いたかを競う「長鳴鶏の鳴き合わせ会」が弥彦村で開かれました。「コケコッコーーーーーー」鳴き声を披露したのは、トウマルという種類の新潟原産の長鳴鶏で、国の天然記念物にも指定されています。この「鳴き合わせ会」は毎年この時期に弥彦神社で開かれていて、ことし28回目となります。今回は8羽が鳴き声の長さや美しさを競い、17秒間鳴き続けた鳥もいました。熊本か