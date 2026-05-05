奈良クラブからFC大阪に期限付き移籍中のGK関沼海亜(20)について、両クラブが5日に契約内容の変更を発表した。当初は期限付き移籍期間中、奈良と対戦する試合に出場できない契約だったが、「公式戦において、FC大阪の出場可能なゴールキーパーが2名未満となった場合は、奈良クラブの合意のもと、両クラブの対戦の際でも関沼海亜選手をFC大阪の登録メンバーに含めることができる」に内容を変えたという。両クラブは6日にロー