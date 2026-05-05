[故障者情報]ブラウブリッツ秋田は5日、DF才藤龍治が左ハムストリングス肉離れと診断されたことを発表した。才藤は今季ここまで7試合に出場。全治については明らかにされていない。秋田の次節は6日に行われ、ホームでSC相模原と対戦する。