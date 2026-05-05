胆石症による激しい痛みは、食後に起こることが多いとされています。その背景には、消化活動に伴う胆嚢の収縮が深く関わっています。どのような食事の後に症状が出やすいのか、また発作のパターンにはどのような特徴があるのかについて、わかりやすく解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所