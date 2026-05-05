脳卒中は再発しやすい病気として知られています。一度発症すると、その後も長期にわたって再発のリスクが続くため、継続的な予防治療や生活習慣の管理が重要になります。この記事は、脳卒中の再発率や再発の前兆となる症状、再発率を下げるための予防法を解説します。 監修医師：伊藤 規絵（医師） 旭川医科大学医学部卒業。その後、札幌医科大学附属病院、市立室蘭総合病院、市立釧路総合病院、市立芦別病院などで研鑽を積む