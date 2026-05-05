写真：美しさ際立つフィリックスのあどけない少年時代から、気品ある貴公子ビジュまで 華やかでジェンダーレスな唯一無二のビジュアルで魅了する、Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）。現在はファッション、ビューティー、飲料など幅広い分野でブランドの“顔”を務め、世界のファンを魅了している。 本記事では、デビュー当時のあどけなさが残る表情から、スターとしてのオ&