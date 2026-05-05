5月5日のきょうは「こどもの日」です。大阪の百貨店ではこどもたちに「紙かぶと」と菖蒲がプレゼントされました。 端午の節句にちなみ、阪神梅田本店ではじゃんけんで勝った人に阪神タイガースのロゴが入った特製の「紙かぶと」が無料で配られました。 また、子どもの日に湯船に浮かべて入ると邪気を払うとされる菖蒲も手渡され、訪れた人たちは笑顔で受け取っていました。 「良かったです。記念にね。元気にすく