和歌山県警によると、5日午前10時20分ごろ、海南市冷水（しみず）の熊野古道上で、通行人がクマ1頭を目撃したということです。ケガはありませんでした。 クマの体長は約1mだということです。 県警は「遭遇した際は、決して近づかず、身の安全を確保してください」と呼びかけています。