モデルで実業家のMALIA.（43）が5日、自身のインスタグラムを更新。近づいていたアラブ首長国連邦（UAE）のドバイへの帰国が困難になったことを明かした。MALIA.は2018年に誕生した第4子の三男と共に、22年にドバイに移住。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃による中東情勢の混乱を受け、現在は日本に一時帰国している。先月末の投稿で「いよいよDubaiのお家に帰ります」と帰国が決まったことを報告。その後の投稿で